عربي-دولي

موسكو: لافروف سيلتقي وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا بولندا وسوريا ومصر على هامش الجمعية العامة

Lebanon 24
22-09-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-866501-637678889349639935.jpg
Doc-P-866501-637678889349639935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لقاءات ثنائية عدة، حسبما أوردت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا.
وقالت زاخاروفا خلال موجز صحفي اليوم الثلاثاء إنه من المخطط أن يلتقي لافروف نظراءه من مصر وسوريا وسلوفاكيا وبولندا وفرنسا وبريطانيا وكوبا.

وأشارت إلى أن العمل لا يزال جاريا على وضع برنامج مشاركة الوزير في أعمال الجمعية العامة، مع أنه من المخطط أن يجري لافروف نحو 25 لقاء مع رؤساء وفود أجنبية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2021-09-22
02:30 | 2021-09-22
02:21 | 2021-09-22
02:19 | 2021-09-22
02:15 | 2021-09-22
02:00 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website