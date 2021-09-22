30
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بابا الفاتيكان: ما زلت حيا رغم أن البعض تمنى موتي!
Lebanon 24
22-09-2021
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مازحا إن بعض الناس في الكنيسة تمنوا ألا ينجو من عملية القولون الأخيرة التي أجراها.
أدلى البابا بهذا التعليق خلال اجتماع مع أعضاء طائفة اليسوعيين، وهي إحدى طوائف الكنيسية الكاثوليكية، في سلوفاكيا هذا الشهر، بحسب ما ذكرت مجلة لا سيفيلتا كاتوليكا التي تصدرها هذه الطائفة اليوم الثلاثاء.
وعندما سأل أحد أعضاء الطائفة عن صحته، نُقل عن البابا فرنسيس قوله "ما زلت على قيد الحياة. رغم أن بعض الناس أرادوني ميتا".
وأضاف "أعلم أنه كانت هناك حتى اجتماعات بين الأساقفة الذين اعتقدوا أن البابا في حالة أكثر خطورة مما يقال... كانوا يستعدون (لانتخاب بابا جديد). فليكن. الحمد لله، أنا بخير"
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
خبر هام عن أزمة المحروقات.. هذا ما سيحصل غداً الأربعاء
Lebanon 24
خبر هام عن أزمة المحروقات.. هذا ما سيحصل غداً الأربعاء
11:40 | 2021-09-21
21/09/2021 11:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بليزر حمراء و"هوت شورت".. شاهدوا إطلالة نانسي عجرم الأنيقة وهذا ما أعلنته (صور)
Lebanon 24
بليزر حمراء و"هوت شورت".. شاهدوا إطلالة نانسي عجرم الأنيقة وهذا ما أعلنته (صور)
06:45 | 2021-09-21
21/09/2021 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تظهر بمايوه أسود مع ابنيها.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تظهر بمايوه أسود مع ابنيها.. شاهدوا الصور
09:00 | 2021-09-21
21/09/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة مُريبة أمام محطات المحروقات.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
حركة مُريبة أمام محطات المحروقات.. هذا ما يحصل
14:07 | 2021-09-21
21/09/2021 02:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نساء هذه الابراج الأكثر غنجاً ودلعاً!
Lebanon 24
نساء هذه الابراج الأكثر غنجاً ودلعاً!
11:00 | 2021-09-21
21/09/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:45 | 2021-09-22
وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح
05:30 | 2021-09-22
"ذا غارديان": بالرغم من علامات الشفاء.. علاقة متأرجحة بين الولايات المتحدة وبريطانيا
05:30 | 2021-09-22
هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل أستراليا
05:00 | 2021-09-22
سحب الثقة من حكومة الدبيبة.. مسؤول أميركي يؤكد ضرورة تنظيم الانتخابات
04:30 | 2021-09-22
وزيران أوروبيان: أزمة الغواصات "تنبيه" للاتحاد الأوروبي
04:00 | 2021-09-22
من هو بكرواي.. المتهم بقيادة الانقلاب الفاشل في السودان؟
فيديو
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
22/09/2021 13:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
22/09/2021 13:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
22/09/2021 13:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact