عربي-دولي

واشنطن تدين محاولة الانقلاب في السودان وتحذّر

Lebanon 24
22-09-2021 | 02:00
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دانت الولايات المتّحدة المحاولة الانقلابية التي أحبطها السودان الثلاثاء، مندّدة بـ"أعمال مناهضة للديموقراطية" ومحذّرة من أيّ "تدخّل خارجي يهدف إلى بثّ التضليل وتقويض إرادة السودانيين".
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إنّ الولايات المتّحدة تؤكّد دعمها لعملية "التحوّل الديموقراطي" الجارية في السودان.

ودعا البيان إلى مساءلة جميع المتورطين في إطار إجراءات قانونية عادلة مضيفا أن الإجراءات المناهضة للديمقراطية مثل تلك التي حدثت في 21 ايلول في الخرطوم تقوض دعوة الشعب السوداني إلى الحرية والعدالة وتضع الدعم الدولي للسودان، بما في ذلك العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة، في خطر.
كما دان البيان أي تدخل خارجي يهدف إلى بث التضليل الإعلامي وتقويض إرادة الشعب السوداني مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحشد مساعدات كبيرة لمساعدة السودان على تحقيق أهداف البلاد الاقتصادية والأمنية.

وختم البيان بالقول: "سنعمل على تعزيز هذا الدعم بينما يحرز السودان تقدمًا مستمرًا في انتقاله المستمر، بما في ذلك إنشاء مجلس تشريعي، وإصلاح قطاع الأمن تحت قيادة مدنية والعدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة."
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