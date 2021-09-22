28
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من نوع "تو-160" تحلقان فوق بحر البلطيق
Lebanon 24
22-09-2021
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قاذفتين حاملتي صواريخ استراتيجيتين للطيران طويل المدى من نوع "تو-160" تابعتين لقواتها، الثلاثاء، نفذتا تحليقا فوق مياه بحر البلطيق رفقة عدة مقاتلات.
وقالت الوزارة، في بيان: "نفذت حاملتا صواريخ استراتيجيتان للطيران طويل المدى من نوع تو-160 تحليقا مخططا في المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر البلطيق. وتمت مرافقتهما من قبل طواقم طائرات من طراز سو-35 إس لمجموعة القوات الجوية المسلحة وقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية ومن طراز سو-27 لطيران القوات البحرية التابعة لأسطول البلطيق".
وذكر البيان أن طائرات حربية تابعة لقوات دول أجنبية، بينها إيطاليا والدنمارك وفنلندا والسويد، رافقت "تو-160" الروسيتين في بعض جوانب التحليق.
وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن "كل تحليقات طائرات القوات لجوية الفضائية لروسيا تجري بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
في حياة مواليد 4 أبراج ربح مفاجئ سيُحدث انقلاباً كبيراً.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
في حياة مواليد 4 أبراج ربح مفاجئ سيُحدث انقلاباً كبيراً.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-09-22
22/09/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة مُريبة أمام محطات المحروقات.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
حركة مُريبة أمام محطات المحروقات.. هذا ما يحصل
14:07 | 2021-09-21
21/09/2021 02:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
04:33 | 2021-09-22
22/09/2021 04:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه... هذا ما سجّله دولار السوق الموازية مساء اليوم
Lebanon 24
بعد ارتفاعه... هذا ما سجّله دولار السوق الموازية مساء اليوم
14:00 | 2021-09-21
21/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين على سعر 14 الف ليرة.. "الله يعين اللبناني"!
Lebanon 24
البنزين على سعر 14 الف ليرة.. "الله يعين اللبناني"!
03:46 | 2021-09-22
22/09/2021 03:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2021-09-22
بعد محاولة الانقلاب...السودان يؤكد "السيطرة الكاملة على الوضع"
12:30 | 2021-09-22
ماذا ينتظر ماكرون من "مكالمة بايدن"؟
12:00 | 2021-09-22
مع توسع طهران في أنشطة التخصيب.. ما هو مستقبل مفاوضات الاتفاق النووي؟
11:49 | 2021-09-22
لبنان يواجه وضعا حرجا... العاهل الاردني: الشعب اللبناني يحتاج لدعمنا الكامل
11:36 | 2021-09-22
"لدي 6 أطفال"... رئيس وزراء هذه الدولة يقّر بوجود ابنة له من خارج الزواج! (فيديو)
11:30 | 2021-09-22
منظمة الصحة العالمية: تلوث الهواء يقتل 7 ملايين شخص سنويا
فيديو
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
11:14 | 2021-09-22
22/09/2021 20:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
22/09/2021 20:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
22/09/2021 20:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact