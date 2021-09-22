عربي-دولي

الصين تعلن عن بؤرة جديدة محتملة لانتشار كورونا

Lebanon 24
22-09-2021 | 02:15
A-
A+
Doc-P-866564-637678990106300387.jpg
Doc-P-866564-637678990106300387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت لجنة الصحة الحكومية في الصين يوم الأربعاء، اكتشاف ثلاث حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، في مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.
ولمنع انتشار العدوى، أغلقت سلطات المدينة رياض الأطفال والمدارس الثانوية ودور السينما والصالات الرياضية لمدة أسبوع، وبدأت حملة اختبار جماعي للسكان.

ونُصح السكان بتجنب السفر بوسائل النقل العام ما أمكن، وعدم مغادرة منازلهم، وتم تحديد العديد من المناطق في هاربين بأنها مناطق "خطر متوسط للإصابة".

قبل الإعلان عن اكتشاف إصابات داخلية بعدوى فيروس كورونا في هاربين، كان محور انتشاره على مقاطعة فوجيان جنوب شرقي البلاد، حيث تم تسجيل 418 حالة إصابة منذ 10 سبتمبر، غير مرتبطة بإصابات وافدة من الخارج.

يشار إلى أن مقاطعة هيلونغجيانغ تقع على الحدود مع روسيا وترتبط بعلاقات وثيقة مع المناطق الحدودية للاتحاد الروسي. وكانت الصين سجّلت منذ بداية جائحة "كوفيد – 19" 95851 حالة إصابة بكورونا فيما توفى 4636 بمضاعفات العدوى.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:45 | 2021-09-22
05:30 | 2021-09-22
05:30 | 2021-09-22
05:00 | 2021-09-22
04:30 | 2021-09-22
04:00 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website