وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالح

توفي اليوم الاربعاء الرئيس الجزائري الأسبق، عبد القادر بن صالح، بعد أقل من أسبوع على وفاة رئيس البلاد السابق، عبد العزيز بوتفليقة. وأعلن بيان لرئاسة الجمهورية اليوم، عن وفاة رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، عن عمر يناهز ال80 عاما.وأفاد بيان الرئاسة بأن جنازة الرئيس الراحل ستشيع غدا، بعد صلاة الظهر في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة.ووقف مجلس الأمة الجزائري اليوم، دقيقة صمت، "ترحما على روح رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح".