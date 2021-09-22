البرهان وحميداتي يؤكدان على أهمية دور القوات المسلحة في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان،عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميداتي) على أهمية دور المؤسسة العسكرية، وحملوا السياسين مسؤولية تردي الأوضاع.وقال البرهان في كلمة بعد يوم من إحباط محاولة الانقلاب العسكري التي جرت في الخرطوم صباح أمس: "لا تستطيع اي جهة أن تبعد القوات النظامية من المشهد بالسودان خلال الفترة الانتقالية، لأنه ليست هناك حكومة منتخبة".وأضاف البرهان أن "محاولة الانقلاب أجهضتها القوات المسلحة، لأننا مقتنعون بالتحول الديمقراطي، وكلنا نريد الدولة المدنية والديمقراطية التي تأتي عبر الانتخابات".وانتقد الطبقة السياسية السودانية قائلا: "إن هناك من يسعى للجلوس على الكراسي، ولم نر من يتحدث عن الانتخابات أو هموم المواطنين، أو يبحث عن حلول لمشاكلهم".وأضاف أن "هناك قوى سياسية تهاجمنا، ولن نقبل بأن تتسلط علينا وتوجه لنا الإساءات، وواجبنا منع استئثار جهة سياسية واحدة بالسلطة خلال الفترة الانتقالية".بدوره قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو(حميداتي)، في كلمة بحفل تخريج ضباط قوات عسكرية اليوم، "إننا دعمنا مبادرة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، للتوافق، لكن السياسيين مارسوا الإقصاء، وكل طرف يحفر للآخر".وأوضح أن "أحد أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة".