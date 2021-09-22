منظمة الصحة العالمية: تلوث الهواء يقتل 7 ملايين شخص سنويا

وضعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، قيودا أكثر صرامة على ملوثات الهواء الرئيسية، بما في ذلك الجزيئات العالقة، التي تتسبب بـ7 ملايين وفاة مبكرة كل عام، وخصوصا في البلدان الفقيرة.وهي المرة الأولى، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، التي تقوم فيها منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشادات جودة الهواء العالمية منذ عام 2005. فمنذ ذلك الحين، ازدادت بشكل كبير كمية البيانات التي تظهر أن تلوث الهواء يؤثر على جوانب مختلفة من الصحة.