عربي-دولي

طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية "في موعد وشيك"

Lebanon 24
22-09-2021 | 15:00
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أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأربعاء، إثر لقائه نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في نيويورك، أن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي "في موعد وشيك"، وذلك بعد تعليقها في حزيران.

وقال بوريل في بيان أصدره مكتبه في بروكسل إن "وزير الخارجية الإيراني أكد نيته استئناف المفاوضات في موعد وشيك".

وأوضح المسؤول الدبلوماسي الأوروبي أنه شدد أمام عبد اللهيان على ضرورة "أن تتعاون إيران في شكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المسائل العالقة"، و"جدد الإعراب عن قلقه حيال المسار العام للبرنامج النووي الإيراني".

ومارس الغربيون، الثلاثاء، في الأمم المتحدة ضغوطا على الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بهدف استئناف المفاوضات حول النووي الإيراني في أسرع وقت، لكنهم لم يحصلوا على تعهد واضح.

وتجري مباحثات منذ نيسان في فيينا بين إيران والدول الخمس الكبرى التي وقعت اتفاق 2015، أي المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة للاتفاق بعدما انسحب منه الرئيس السابق، دونالد ترامب، في أيار 2018، ودفع إيران إلى الوفاء بكامل التزاماتها الدولية الواردة في الاتفاق، لكنها معلقة منذ حزيران بعد الانتخابات الرئاسية في ايران.

وأقالت طهران، عباس عراقجي، الذي كان يمثل بلاده في هذه المفاوضات منذ 2013، وقد خلفه، علي باقري، القريب من المحافظ المتشدد رئيسي.    
المصدر: فرانس برس
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