عربي-دولي

بعد تهديد بصراع مفتوح بين الدولتين...تركيا تحذر اليونان

Lebanon 24
22-09-2021 | 15:30
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أصدرت سفينة حربية تركية تحذيرًا لسفينة أبحاث يونانية لمنعها من دخول ما تعتبرها تركيا مياهها الإقليمية، وفقًا لقناة إن تي في التركية، الأربعاء.

وتأتي المواجهة بعد عام من التهديدات بتصاعد التوترات في شرق البحر المتوسط إلى صراع مفتوح بين الدولتين الجارتين والحليفتين في الناتو.

وذكر تقرير القناة أن سفينة المسح البحري "نوتيكال جيو" واجهت الفرقاطة "عروج رئيس" أثناء محاولتها دخول الجرف القاري لتركيا.

وأصدرت السفينة التركية رسالة لاسلكية تحذر من أنها ستتدخل إذا واصلت سفينة المسح مسارها.

ولم تحدد القناة وقت وقوع الحادث، لكن خدمات التعقب البحري أظهرت أن السفينة "نوتيكال جيو"، التي ترفع العلم المالطي، رست، الأربعاء، في ميناء هيراكليون بجزيرة كريت اليونانية.

ولم ترد وزارة الدفاع التركية على الفور على طلب للتعليق.

تتنافس اليونان وتركيا على التنقيب عن احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط وسط نزاع طويل على المياه الإقليمية لكل منهما.

وتعتبر تركيا نفسها أيضا الوصي على حقوق الطاقة لشمال قبرص الانفصالي.

وفي صيف عام 2020، ظلت السفن الحربية اليونانية والتركية في الظل عبر شرق البحر المتوسط حيث أرسلت تركيا سفنا بحثية مدعومة من أسطولها البحري للبحث عن احتياطيات الهيدروكربونات.
المصدر: أسوشيتد برس
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