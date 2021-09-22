فرنسا: أزمة الغواصات تؤكد غياب الحوار داخل الناتو

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن دول حلف الناتو وافقت على مراجعة مفهومه الاستراتيجي، على خلفية أزمة باريس التي اندلعت مؤخرًا مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.ونددت بارلي، في كلمة ألقتها اليوم الأربعاء في مجلس الشيوخ الفرنسي، بسياسات الإدارة الأميركية إزاء الأزمة التي اندلعت بسبب إلغاء أستراليا صفقة غواصات ضخمة مع باريس لدى تشكيلها تحالفًا دفاعيًّا جديدًا مع الولايات المتحدة وبريطانيا.وقالت الوزيرة: "يشكل سلوك الولايات المتحدة في المسألة المتعلقة ببرنامج الغواصات دليلًا جديدًا على ما نؤكد عليه على مدى أشهر، وهو غياب أي حوار سياسي داخل حلف شمال الأطلسي".وأصرت بارلي على أن قرار أستراليا كان مفاجأة تامة بالنسبة لباريس، موضحة أن الطرفين قبل أسابيع معدودة من هذه الخطوة أكدا أهمية العقد المبرم بينهما.غير أن المشرعين في مجلس الشيوخ لم يقبلوا هذه التوضيحات واضطرت بارلي إلى تعليق كلمتها بسبب ضجة في القاعة.