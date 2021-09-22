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عربي-دولي
روسيا: لا يمكن استبعاد نقل لاجئين أفغان إلى دول آسيا الوسطى
Lebanon 24
22-09-2021
|
16:30
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اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أنه لا يمكن استبعاد نقل اللاجئين الأفغان لدول آسيا الوسطى بأهداف إنسانية، لكن القرار النهائي حول ذلك يعود إلى حكوماتها.
وقال رودينكو، في حديث لوكالة "تاس"، اليوم الأربعاء: "الحق في اتخاذ القرار حول اللاجئين الأفغان يعود قبل كل شيء إلى دول المنطقة. وفي الحقيقة تم من جانبها الإعراب عن قلق من إمكانية أن يسفر تدفق اللاجئين عن زيادة مخاطر التهديد الإرهابي، لهذا السبب تعاملت مع هذه الموضوع بتحفظ كبير".
وتابع رودينكو: "وعلى الرغم من ذلك لا يمكن، حسبما أفهمه، استبعاد حالات توزيع بعض فئات اللاجئين الأفغان هناك بأهداف إنسانية. لكن هذا الأمر يدخل ضمن اختصاص دول آسيا الوسطى".
وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 نيسان، بدء عملية انسحاب القوات الأميركية من أراضي أفغانستان وفقًا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.
وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 آب دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".
وليل 16 آب أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة، لتعلن يوم 7 أيلول عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد تضمنت عناصر من الحرس القديم للحركة.
وفي ظل هذه التطورات غادر عشرات آلاف الأفغان، خاصة الذين تعاونوا مع بعثات الدول الغربية، من بلادهم، بينما لا تزال أعداد أكبر تسعى للخروج من أفغانستان.
المصدر: روسيا اليوم
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