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عربي-دولي
الجزائر تُغلق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي
Lebanon 24
22-09-2021
|
16:04
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قررت الجزائر أن تغلق "فورا" مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وفق ما أعلنت الرئاسة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: "ترأس.. عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. وقد خصص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".
وأضاف: "قرر المجلس الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقطعت الجزائر في 24 آب الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة إياه بممارسة "أعمال عدائية" ضد الجزائر.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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