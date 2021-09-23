عربي-دولي

وسط التوتر بين الدولتين .. واشنطن تؤكد دعمها لفرنسا بمكافحة الإرهاب في إفريقيا

Lebanon 24
23-09-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-866866-637679746638488754.jpg
Doc-P-866866-637679746638488754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم للعمليات الفرنسية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، مثنيا على الدور الذي تلعبه باريس فيها.

وأضاف كيربي أنه تم في السابق دعم جزء من العمليات في تلك البقعة من العالم، ويجري البحث عن طرق لجعل هذا الدعم أكثر فعالية.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، كان قد بحث هذا الأمر خلال اتصاله بنظيرته الفرنسية، الإثنين الماضي.

وشدد كيربي على أن فرنسا هي أقدم حليف للولايات المتحدة، وأن البلدين يتشاركان الكثير من المصالح الأمنية حول العالم، وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ على وجه التحديد.

وأكد كيربي التزام واشنطن وباريس تجاه مصالحهما الأمنية.

وكانت فرنسا قد أعلنت، الخميس، مقتل قائد تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى، أبو وليد الصحراوي، وهو القيادي السابق في تنظيم القاعدة.

وكان الصحراوي قد انشق عن القاعدة قبل أن يبايع داعش، وقاد عمليات التنظيم في منطقة الصحراء، وأمر بتنفيذ العديد من الهجمات الانتحارية وعمليات الاختطاف.

ويأتي التأكيد الأميركي بالتزامن مع توترات شهدتها العلاقات ما بين واشنطن وباريس، بشأن صفقة غواصات نووية مع أستراليا، تسببت بإلغاء صفقة أخرى كانت قد أبرمتها الأخيرة مع فرنسا.

وجاء إعلان كيربي عقب مكالمة هاتفية جمعت ما بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، توافقا خلالها على أن إجراء "مشاورات مفتوحة بين الحلفاء كان من شأنه تفادي" أزمة الغواصات الأسترالية.

وقرر الطرفان اللذان سيلتقيان في أوروبا، نهاية شهر أكتوبر، "إطلاق عملية تشاور معمق تهدف إلى تأمين الظروف التي تضمن الثقة واقتراح تدابير ملموسة لتحقيق الأهداف المشتركة".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2021-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2021-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2021-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2021-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2021-09-23
03:30 | 2021-09-23
03:03 | 2021-09-23
03:00 | 2021-09-23
02:47 | 2021-09-23
02:30 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website