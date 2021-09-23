وسط التوتر بين الدولتين .. واشنطن تؤكد دعمها لفرنسا بمكافحة الإرهاب في إفريقيا

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم للعمليات الفرنسية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، مثنيا على الدور الذي تلعبه باريس فيها.وأضاف كيربي أنه تم في السابق دعم جزء من العمليات في تلك البقعة من العالم، ويجري البحث عن طرق لجعل هذا الدعم أكثر فعالية.وأشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، كان قد بحث هذا الأمر خلال اتصاله بنظيرته الفرنسية، الإثنين الماضي.وشدد كيربي على أن فرنسا هي أقدم حليف للولايات المتحدة، وأن البلدين يتشاركان الكثير من المصالح الأمنية حول العالم، وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ على وجه التحديد.وأكد كيربي التزام واشنطن وباريس تجاه مصالحهما الأمنية.وكانت فرنسا قد أعلنت، الخميس، مقتل قائد تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى، أبو وليد الصحراوي، وهو القيادي السابق في تنظيم القاعدة.وكان الصحراوي قد انشق عن القاعدة قبل أن يبايع داعش، وقاد عمليات التنظيم في منطقة الصحراء، وأمر بتنفيذ العديد من الهجمات الانتحارية وعمليات الاختطاف.ويأتي التأكيد الأميركي بالتزامن مع توترات شهدتها العلاقات ما بين واشنطن وباريس، بشأن صفقة غواصات نووية مع أستراليا، تسببت بإلغاء صفقة أخرى كانت قد أبرمتها الأخيرة مع فرنسا.وجاء إعلان كيربي عقب مكالمة هاتفية جمعت ما بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، توافقا خلالها على أن إجراء "مشاورات مفتوحة بين الحلفاء كان من شأنه تفادي" أزمة الغواصات الأسترالية.وقرر الطرفان اللذان سيلتقيان في أوروبا، نهاية شهر أكتوبر، "إطلاق عملية تشاور معمق تهدف إلى تأمين الظروف التي تضمن الثقة واقتراح تدابير ملموسة لتحقيق الأهداف المشتركة".