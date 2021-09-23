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عربي-دولي
إستونيا تهدد مالي بسبب "فاغنر"
Lebanon 24
23-09-2021
|
01:30
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حذّرت إستونيا، الأربعاء، حكومة مالي من أن التعاون مع مجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية الخاصة سيؤدي إلى سحب نحو 100 جندي إستوني يشاركون في عملية "برخان" المناهضة للإرهابيين، والتي تقودها فرنسا.
وقال وزير الدفاع الإستوني، كالي لانيت، لمحطة الإذاعة العامة الإستونية: "أنا مقتنع بأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق تعاون مع مجموعة فاغنر وبدأ جيش فاغنر الخاص العمل في مالي، فإن القوة الإستونية ستغادر".
وتتعرض السلطات الانتقالية في مالي ورئيسها، الكولونيل آسيمي غويتا، لضغوط لاسيما من فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا "إيكواس"، المكونة من 15 دولة، لتنظيم انتخابات في فبراير وعدم التعامل مع مجموعة "فاغنر".
وتظاهر آلاف الماليين في باماكو، الأربعاء، دعما للحكومة الانتقالية التي يهيمن عليها الجيش في مواجهة الضغوط الدولية، رافضين "التدخل الخارجي".
وذكرت تقارير سابقة أن "فاغنر" لديها آلاف المرتزقة في ليبيا وسوريا وفنزويلا والسودان وغيرها من البلدان.
وفي يونيو، أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن المرتزقة الروس يرتكبون جرائم حرب في إفريقيا.
وأشار التقرير الأممي إلى أن عملاء موسكو في جمهورية أفريقيا الوسطى ممن يعملون تحت غطاء "مستشارين عسكريين" يقودون القتال هناك، حيث ارتكبوا "مذابح ضد المدنيين".
المصدر:
الحرة
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