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لفئات معينة.. الولايات المتحدة تجيز الجرعة المعززة من لقاح فايزر

Lebanon 24
23-09-2021 | 02:30
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أجازت هيئة الأغذية والدواء الأميركية، الأربعاء، إعطاء الجرعة المعززة من لقاح فايزر/بايونتيك للمسنين والمعرضين للإصابة بأمراض خطيرة، في محاولة لتعزيز حماية الأميركيين الأكثر ضعفا ضد متغير دلتا سريع الانتشار من الفيروس، بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب القرار سيتم السماح بالجرعة الثالثة من اللقاح، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاما، وكذلك "العاملين في أماكن عالية التعرض للفيروس". 

وأشارت الهيئة إلى أن الجرعة الإضافية من لقاح فايزر يجب أن تمنح بعد ستة أشهر من الحصول على الجرعتين الأساسيتين. 

المصدر: الحرة
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