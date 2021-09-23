مناقشات حول حقوق الإنسان.. الخارجية الأميركية تستضيف وفدا مغربيا رفيع المستوى

استضافت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، وفدا مغربياً رفيع المستوى يضم عدة وكالات، حيث شمل الحوار قضايا عديدة تخص حقوق الإنسان في المملكة.ويأتي الاجتماع العاشر من نوعه، كجزء من الحوار المتواصل والطويل الأمد بين البلدين حول حقوق الإنسان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، وصف المغرب بأنه "شريك وثيق للولايات المتحدة".وأشارت الوزارة في البيان إلى أن البلدين يتشاركان بانتظام في مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك كيفية العمل معاً لدفع أجندة إصلاح الملك محمد السادس في مواضيع تشمل حرية التعبير وتأليف الجمعيات وإصلاح العدالة الجنائية وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وشفافية الحكومة.وأوضحت أن المحادثات تهدف إلى "تحديد إصلاحات ملموسة وقابلة للتحقيق يمكننا العمل معاً لدفعها إلى الأمام".وأكدت الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة تعمل على رفع مستوى حقوق الإنسان في علاقاتها مع جميع شركائنا الحكوميين وزيادة مشاركتنا مع مجموعات المجتمع المدني".كما كشفت أيضا إجراء مشاورات أميركية مع "أصحاب المصلحة في المجتمع المدني المغربي قبل هذا الحوار".