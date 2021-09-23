اجتماع ثنائي بين بلينكن ولودريان في الأمم المتحدة الخميس

كشفت مسؤولة أميركية، الأربعاء، أن وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي، جان-إيف لودريان، سيعقدان اجتماعا ثنائيا في الأمم المتحدة، الخميس، غداة البيان المشترك الذي أصدره الرئيسان، جو بايدن، وإيمانويل ماكرون، لإنهاء الأزمة الناشبة بين بلديهما.وقالت المسؤولة للصحفيين طالبة عدم نشر اسمها إن الوزيرين أجريا "محادثة جيدة"، مساء الأربعاء، على هامش اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي و"نتوقع أن يلتقيا مجددا في اجتماع ثنائي"، الخميس.ويُرتقب عقد الاجتماع على خلفية التوترات التي شهدتها العلاقات ما بين واشنطن وباريس بشأن صفقة غواصات نووية مع أستراليا، تسببت بإلغاء صفقة أخرى كانت قد أبرمتها الأخيرة مع فرنسا.وفي اتصال هاتفي، توافق بايدن وماكرون على أن إجراء "مشاورات مفتوحة بين الحلفاء كان من شأنه تفادي" أزمة الغواصات الأسترالية.وعبّرت باريس عن غضبها من إلغاء الصفقة، واستدعت سفيريها لدى كانبيرا وواشنطن على خلفيتها.ووصفت فرنسا الصفقة بأنها "طعنة في الظهر"، و"خيانة"، قبل أن يسارع مسؤولون في واشنطن لتهدئة الأمر مع الدولة الحليفة.