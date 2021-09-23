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عربي-دولي
المقداد: لقاء مرتقب مع لافروف لبحث العلاقات الثنائية
Lebanon 24
23-09-2021
|
02:13
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أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لوكالة "سبوتنيك"، أنه يعتزم لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط.
وقال المقداد: "بالتأكيد سنناقش معه العلاقات الممتازة بين روسيا وسوريا، وكذلك التنسيق بين البلدين والأمم المتحدة، كما سنناقش الوضع في المنطقة ككل".
كما أشار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى أنه يعتزم لقاء الأمين العام للأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة ليؤكد له رغبة دمشق في بناء علاقات أفضل مع المنظمة العالمية.
وقال الوزير السوري بهذا الصدد: "سنطلب من الأمم المتحدة أداء دور الأمم المتحدة، وسنطلب الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الرئيسية، وسنعلن له أننا نسعى جاهدين من أجل علاقة أفضل مع منظومة الأمم المتحدة".
وأضاف المقداد ردا على سؤال ما إذا كان يتوجب على الدول الأخرى برأيه زيادة حجم المساعدات لسوريا: "بالطبع نعم، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وكذلك الإجراءات القسرية الأحادية تخنق الشعب السوري".
(سبوتنيك)
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