عربي-دولي

المقداد: لقاء مرتقب مع لافروف لبحث العلاقات الثنائية

Lebanon 24
23-09-2021 | 02:13
A-
A+
Doc-P-866931-637679855693949822.jpg
Doc-P-866931-637679855693949822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لوكالة "سبوتنيك"، أنه يعتزم لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط.

وقال المقداد: "بالتأكيد سنناقش معه العلاقات الممتازة بين روسيا وسوريا، وكذلك التنسيق بين البلدين والأمم المتحدة، كما سنناقش الوضع في المنطقة ككل".

كما أشار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى أنه يعتزم لقاء الأمين العام للأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة ليؤكد له رغبة دمشق في بناء علاقات أفضل مع المنظمة العالمية.

وقال الوزير السوري بهذا الصدد: "سنطلب من الأمم المتحدة أداء دور الأمم المتحدة، وسنطلب الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الرئيسية، وسنعلن له أننا نسعى جاهدين من أجل علاقة أفضل مع منظومة الأمم المتحدة".

وأضاف المقداد ردا على سؤال ما إذا كان يتوجب على الدول الأخرى برأيه زيادة حجم المساعدات لسوريا: "بالطبع نعم، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وكذلك الإجراءات القسرية الأحادية تخنق الشعب السوري".
(سبوتنيك)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2021-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2021-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2021-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2021-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2021-09-23
03:30 | 2021-09-23
03:03 | 2021-09-23
03:00 | 2021-09-23
02:47 | 2021-09-23
02:30 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website