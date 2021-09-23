أستراليا: سنتحلى بالصبر بشأن إعادة بناء العلاقات مع فرنسا

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه حاول ترتيب محادثة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنه لم ينجح حتى الآن، وذلك بعد أسبوع من إلغاء صفقة غواصات كبرى أثارت خلافاً دبلوماسياً مع باريس.

وخلال تواجده في واشنطن، الأربعاء، قال موريسون إنه "سيتحلى بالصبر في إعادة بناء العلاقات مع فرنسا"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

واستدعت باريس سفيريها من كانبيرا وواشنطن قائلة إنها "فوجئت بقرار أستراليا بناء غواصات تعمل بالدفع النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا بدلاً من الالتزام بعقدها الخاص بغواصات الديزل الفرنسية".



وتحدث ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف يوم الأربعاء لتهدئة العلاقات، وقالت فرنسا إن سفيرها سيعود إلى واشنطن الأسبوع المقبل.



لكن موريسون، الموجود في الولايات المتحدة لعقد سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع، قال إنه حاول ترتيب مكالمته الخاصة مع الرئيس الفرنسي لكنه لم ينجح بعد.



وقال موريسون بعد لقائه مع مشرعين أمريكيين لمناقشة صفقة الغواصات وتحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا أطلق عليه اسم أكوس: "نعم لدينا. والفرصة لهذه المكالمة ليست بعد. لكننا سنتحلى بالصبر".