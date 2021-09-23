عربي-دولي

روسيا تتوقع قيام حوار متساو في الأمن والتعاون في أوروبا خلال رئاسة بولندا

Lebanon 24
23-09-2021 | 07:30
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قالت الخارجية الروسية، إن موسكو تأمل في أن تساهم رئاسة بولندا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في استعادة دور المنظمة كمنصة حوار متكافئ وتفاعل بناء في إطار جدول أعمال موحد.
وأضافت الوزارة، في بيان نشرته الخميس على الموقع الإلكتروني التابع لها عقب اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره البولندي زبيغنيو راو، على هامش أسبوع المستوى السامي للجمعية العامة للأمم المتحدة: "جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وطرق حل المهمات التي تواجهها".
 
وتابعت: "ومن الجانب الروسي، تم تركيز الاهتمام بشكل أساسي، على مناقشة إمكانيات زيادة كفاءة المنظمة من أجل استعادة دورها كمنصة للحوار المتكافئ والتفاعل البناء في إطار أجندة موحدة".

وشددت الوزارة، على أنه تم التعبير عن الأمل في أن تساهم الرئاسة البولندية في ذلك".

وأشار البيان إلى أن الطرفين في المحادثات تطرقا إلى بعض القضايا في العلاقات الروسية البولندية.

وستتولى بولندا، رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في 1 يناير 2022.
المصدر: روسيا اليوم
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