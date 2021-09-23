الملك سلمان: منع إيران من امتلاك أسلحة نووية ضرورة

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشدداً على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.وأضاف الملك سلمان في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، أن إيران دولة جارة، معرباً عن أمل المملكة في أن تؤدي المحادثات معها إلى إقامة علاقات.ومع هذا، فقد قال العاهل السعودي أن السياسة الخارجية للمملكة تقوم على دعم الحوار لتحقيق السلام.وعن اليمن، لفت خادم الحرمين الشريفين إلى أن بلاده تحترم السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن ميليشيات الحوثي تواصل الاعتداء بشكل يومي على الأعيان المدنية في المملكة.ونوّه إلى أن مبادرة السلام في اليمن التي قدمتها المملكة كفيلة بإنهاء الصراع، موضحاً أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط.في سياق متصل، أعلن الملك أن المملكة مستمرة في محاربة الفكر المتطرف.أما عن أزمة سد النهضة، فقد أعلن خادم الحرمين أن المملكة تؤيد حلا سلميا للأزمة، بما يضمن حقوق مصر والسودان.وأضاف أن الرياض قدمت مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.ومع هذا، فقد أعلن الملك سلمان أن السعودية قدمت 500 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا، مؤكداً على أن المملكة ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة، مشيراً إلى أنها دعمت الجهود العالمية لمواجه تداعيات الوباء.كذلك، فقد شدد الملك سلمان على أن التعافي من كورونا يعتمد على تعاون الجميع.