29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
غوتيريش: الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تريد "أفغانستان مستقرة"
Lebanon 24
23-09-2021
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام اجتماع عقده الأربعاء مع وزراء خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي أن الدول الخمس "تريد جميعها أفغانستان مستقرة".
وقال غوتيريش لمجموعة من الصحافيين إن الوزراء الخمسة أكدوا خلال الاجتماع أنهم جميعا يريدون "أفغانستان تُحترم فيها حقوق النساء والفتيات، وأفغانستان لا تكون ملاذا للإرهاب، وأفغانستان تكون لدينا فيها حكومة جامعة تمثل مختلف قطاعات السكان".
وعقد الاجتماع في قاعة مجلس الأمن الدولي بمبادرة من بريطانيا التي أبدت رغبتها في التحدث "بصوت واحد مع طالبان".
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" قبل الاجتماع بشأن ما إذا كان ممكنا التوصل إلى موقف موحد بين الدول الخمس بشأن حركة "طالبان"، قال السفير الصيني في الأمم المتحدة تشانغ جون إن "الوحدة في كل مكان".
وكانت "طالبان" التي تسعى للحصول على اعتراف دولي بعد استيلائها على السلطة في أفغانستان طلبت من الأمم المتحدة السماح لها بأن تلقي كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنتهي اجتماعاتها مساء الاثنين المقبل.
لكن الولايات المتحدة قالت إن لجنة الاعتمادات في الأمم المتحدة التي يعود إليها أمر تحديد الجهة التي تمثل أي دولة عضو في المنظمة قالت إن اللجنة لن تجتمع قبل نوفمبر.
تابع
الأكثر قراءة
إعلامية عراقية تستعرض جسدها بصورة جريئة
Lebanon 24
إعلامية عراقية تستعرض جسدها بصورة جريئة
13:20 | 2021-09-22
22/09/2021 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج تغار بجنون.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
5 أبراج تغار بجنون.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-09-23
23/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟
13:24 | 2021-09-22
22/09/2021 01:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف للحزب من "تهديد البيطار"
Lebanon 24
موقف للحزب من "تهديد البيطار"
01:45 | 2021-09-23
23/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
06:13 | 2021-09-23
23/09/2021 06:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2021-09-23
جونسون يستحضر "الضفدع كامل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة
08:30 | 2021-09-23
تطوّر "إيجابي" على خط محادثات السعودية - إيران.. ما الجديد؟
08:00 | 2021-09-23
أبو الغيط عن سد النهضة: يبدو وكأنه سد خراب
08:00 | 2021-09-23
فيروس كورونا أصبح أكثر انتشاراً.. اليكم آخر الدراسات
07:30 | 2021-09-23
روسيا تتوقع قيام حوار متساو في الأمن والتعاون في أوروبا خلال رئاسة بولندا
07:00 | 2021-09-23
نيويورك تايمز: بايدن أعلنها منتهية.. لكن الحروب ما زالت مستمرة!
فيديو
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
03:00 | 2021-09-23
23/09/2021 16:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
01:51 | 2021-09-23
23/09/2021 16:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
11:14 | 2021-09-22
23/09/2021 16:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact