عربي-دولي

زلزال قوي يضرب أوكرانيا

Lebanon 24
23-09-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-867063-637680061729514829.jpg
Doc-P-867063-637680061729514829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المكتب الصحفي للمركز الرئيسي للرقابة الخاصة في أوكرانيا، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس في مقاطعة ترنوبل بأوكرانيا.  

وذكر المكتب، في بيانه، أن سكان المنطقة، شعروا بهذه الهزات داخل دائرة نصف قطرها حوالي 100 كيلومتر.
 
وأشار إلى أنه تم تسجيل مثل هذه الظاهرة آخر مرة في المنطقة، وبمثل هذه القوة في عام 2002.

ونوه المكتب، بأن مركز الزلزال كان يقع قرب بلدة تشيرتكوف في مقاطعة ترنوبل على عمق 6 كيلومترات.

وتم تصنيف الزلزال، على أنه "متوسط الشدة، وقد شعر به السكان داخل بيوتهم، واهتزت بشدة الأشياء المعلقة، وتحركت الصور من مكانها".

ووفقا للمكتب الصحفي، شعر السكان أيضا بهذه الهزات وهم على بعد 65-80 كيلومترا من مركز الزلزال.

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن الزلزال لم يسفر عن وقوع أية إصابات أو خسائر مادية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2021-09-23
14:56 | 2021-09-23
14:45 | 2021-09-23
14:30 | 2021-09-23
14:15 | 2021-09-23
14:00 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website