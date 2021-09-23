27
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"انفجارات مدوية" من بركان جزر الكناري (صور)
Lebanon 24
23-09-2021
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
انفجارات مدوية سمعت في أنحاء جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري، بعد أن قذف البركان "كومبري فييخا" الحمم في الهواء صباح الخميس.
ونجم عن تدفق الحمم انتشار الرماد السام في المنطقة المحيطة ببركان لا بالما، الذي دمر قرابة 200 منزل وتسبب بإخلاء السكان من منازلهم، كما أدى إلى خسائر عقارية بقيمة 102 مليون دولار، بحسب تقديرات موقع البوابة العقارية "أيدياليستا".
وظلت الحمم تتدفق على سفح البركان لليوم الخامس على التوالي لتسقط على منازل ومدارس ومزارع، وإن كان بسرعة أبطأ من الأيام السابقة.
وقالت نانسي صاحبة متجر مجوهرات في المنطقة "كل ما بدأ يوم الأحد كأمر غير مألوف، كمشهد جميل ممتع، تحول إلى مأساة في اليوم التالي"، بحسب رويترز.
ويتقدم سيل الحمم السوداء ببطء باتجاه الغرب منذ يوم الأحد، حارقا كل ما يمر به بما في ذلك مساكن ومدارس ومزارع موز الذي يُعد سلعة التصدير الرئيسية في الجزيرة الإسبانية.
وعرض اتحاد البنوك الإسبانية المقار الشاغرة التي بحوزة البنوك لمن فقدوا منازلهم جراء البركان.
وكانت السلطات المحلية قد نبهت الناس إلى غسل الخضروات وحذرت من تناول أي أطعمة ملوثة بالرماد السام.
تابع
الأكثر قراءة
5 أبراج تغار بجنون.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
5 أبراج تغار بجنون.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-09-23
23/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
06:13 | 2021-09-23
23/09/2021 06:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف للحزب من "تهديد البيطار"
Lebanon 24
موقف للحزب من "تهديد البيطار"
01:45 | 2021-09-23
23/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المودعين.. هذا جديد ملف سعر الصرف في البنوك
Lebanon 24
إلى المودعين.. هذا جديد ملف سعر الصرف في البنوك
11:14 | 2021-09-23
23/09/2021 11:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن الأسعار.. هذا ما سيحصل قريباً
Lebanon 24
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن الأسعار.. هذا ما سيحصل قريباً
03:30 | 2021-09-23
23/09/2021 03:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2021-09-23
"حماس" تهاجم السلطة الفلسطينية بشأن الانتخابات
14:56 | 2021-09-23
فرنسا: لودريان أبلغ بلينكن ان الخروج من أزمة الغواصات يتطلب وقتاً وأفعالاً
14:45 | 2021-09-23
أردوغان: بايدن بدأ في نقل الأسلحة والذخائر إلى المنظمات الإرهابية في سوريا
14:30 | 2021-09-23
مجلس الأمن يدعم حمدوك والكونغرس يطلب إصلاح أجهزة الأمن
14:15 | 2021-09-23
إسرائيل.. حرمان أي معلم لم يتلق لقاح كورونا من راتبه
14:00 | 2021-09-23
تقرير: أميركا وإسرائيل تبحثان سراً "الخطة ب" بشأن نووي إيران
فيديو
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
03:00 | 2021-09-23
23/09/2021 22:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
01:51 | 2021-09-23
23/09/2021 22:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
11:14 | 2021-09-22
23/09/2021 22:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact