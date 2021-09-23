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عربي-دولي
مادورو يدعو إلى "إنشاء عالم جديد وأمم متحدة جديدة"
Lebanon 24
23-09-2021
|
16:30
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دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى "بناء عالم جديد" خال من الهيمنة وقائم على مبادئ التعددية والقانون الدولي، معتبرا أن "العالم الجديد يحتاج أيضا إلى أمم متحدة جديدة".
وفي كلمة له خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ76، دعا مادورو إلى "بناء عالم جديد ينبثق من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومن الشعوب الأصلية للولايات المتحدة الأمريكية. عالم جديد يولد من جديد لإنهاء الهيمنة القديمة، ووضع حد لتظاهر البعض بأن يصبحوا رجال شرطة وقضاة لكل شعوب العالم".
وأضاف: "هذا العالم الجديد يحتاج أيضا إلى أمم متحدة جديدة"، مشددا على أن "فنزويلا تقف بصوتها الخاص من أجل هذا العالم الجديد".
وأشار مادورو إلى أن "فنزويلا تواجه حملة ظالمة، الحسابات المالية تتم ملاحقتها وتمت مصادرة الذهب وحظره من الاحتياطيات الدولية القانونية للبنك المركزي الفنزويلي في لندن وتمت مصادرة مليارات الدولارات في حسابات بنكية وحظرها في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما".
وقال: "إنه اضطهاد مالي ونقدي وتجاري واقتصادي ومتعلق بالطاقة. إنها منهجية إجرامية تتبع ضدنا".
ومع هذا، فقد أشار مادورو إلى أن "فنزويلا تواجه حملة ظالمة تقودها الولايات المتحدة وحكومات الدول الأوروبية من خلال تطبيق جزاءات قاسية تنتهك حق الحريات الاقتصادية والضمانات التي ينبغي أن يتمتع بها كافة شعوب العالم".
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