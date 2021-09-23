عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر مع 3 دول جديدة بينها دولة عربية

Lebanon 24
23-09-2021 | 16:15
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قرر المجلس الأوروبي رفع قيود السفر المتبادل مع 3 دول جديدة بينها دولة عربية، لتضاف بذلك إلى قائمة تضم 14 دولة منها 4 بلدان عربية.

وقال المجلس الأوروبي في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه "قام المجلس بتحديث قائمة البلدان والمناطق التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها وذلك عقب مراجعة التوصيات للرفع التدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي".
ووفقا للبيان: "أضيفت تشيلي والكويت ورواندا إلى القائمة، فيما تم شطب البوسنة والهرسك وجمهورية مولدوفا من قائمة السماح بالسفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي".

وأوضح البيان أنه "ابتداءً من 23 أيلول 2021، يجب على الدول الأوروبية أن ترفع تدريجيا قيود السفر الخارجية لمواطني أستراليا، كندا، تشيلي، الأردن، الكويت، نيوزيلاندا، قطر، رواندا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، أوروغواي، وأخيرا الصين، ولكن رهنا بالمعاملة بالمثل".
 
يذكر أن المجلس الأوروبي يقيم كل أسبوعين قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي بناء على وضع جائحة فيروس كورونا.
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