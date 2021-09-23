بولندا تعتزم شراء 250 دبابة أميركية من طراز "أبرامز"





وقال فيشنيفسكي في حديث للتلفزيون البولندي: "نحن نعمل حاليًا على برنامج كبير لشراء دبابات "أبرامز" الأساسية".



وأضاف أن وزارة الدفاع البولندية قررت شراء 250 دبابة بأحدث إصدار وتشكيل، مع بعض العناصر التي لم يتم توريدها إلى أي من الدول الحليفة بعد. صرح ملحق الدفاع في السفارة البولندية في واشنطن، سيزاري فيشنيفسكي، بأن بولندا والولايات المتحدة قد توقعان في كانون الأول من العام الحالي، صفقة لتوريد 250 دبابة "أبرامز" بأحدث تشكيل إلى بولندا.وقال فيشنيفسكي في حديث للتلفزيون البولندي: "نحن نعمل حاليًا على برنامج كبير لشراء دبابات "أبرامز" الأساسية".وأضاف أن وزارة الدفاع البولندية قررت شراء 250 دبابة بأحدث إصدار وتشكيل، مع بعض العناصر التي لم يتم توريدها إلى أي من الدول الحليفة بعد.

وتابع قائلا: "نتوقع أن يتم توقيع هذه الصفقة أو على الأقل عرضها على بولندا للتنسيق والموافقة في كانون الأول من العام الحالي".