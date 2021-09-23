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عربي-دولي
بولندا تعتزم شراء 250 دبابة أميركية من طراز "أبرامز"
Lebanon 24
23-09-2021
|
16:45
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صرح ملحق الدفاع في السفارة البولندية في واشنطن، سيزاري فيشنيفسكي، بأن بولندا والولايات المتحدة قد توقعان في كانون الأول من العام الحالي، صفقة لتوريد 250 دبابة "أبرامز" بأحدث تشكيل إلى بولندا.
وقال فيشنيفسكي في حديث للتلفزيون البولندي: "نحن نعمل حاليًا على برنامج كبير لشراء دبابات "أبرامز" الأساسية".
وأضاف أن وزارة الدفاع البولندية قررت شراء 250 دبابة بأحدث إصدار وتشكيل، مع بعض العناصر التي لم يتم توريدها إلى أي من الدول الحليفة بعد.
وتابع قائلا: "نتوقع أن يتم توقيع هذه الصفقة أو على الأقل عرضها على بولندا للتنسيق والموافقة في كانون الأول من العام الحالي".
وكانت السلطات البولندية، أعلنت أنها بصدد إبرام صفقة مع الولايات المتحدة لشراء دبابات حديثة، على أمل استلامها في عام 2022، والتي من المخطط أن يتم وضعها على الحدود الشرقية للبلاد.
يذكر أنه في العام الماضي، وقعت واشنطن ووارسو معاهدة دفاعية تسمح بزيادة عدد القوات الأميركية في بولندا إلى 5500 فرد على الأقل.
ويتيح الاتفاق لبولندا زيادة عدد القوات الأمريكية سريعا إلى 20 ألفا إذا لزم الأمر.
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