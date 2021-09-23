عربي-دولي

فرنسا: لودريان أبلغ بلينكن ان الخروج من أزمة الغواصات يتطلب وقتاً وأفعالاً

Lebanon 24
23-09-2021 | 14:56
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أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اجتماع ثنائي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، أن "الخروج من الأزمة بين بلديهما بسبب قضية الغواصات الأسترالية يتطلب وقتا وأفعالا".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد في مقر البعثة الفرنسية في المنظمة الأممية، "إن لودريان ذكر بأن خطوة أولى تم القيام بها خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين بايدن وماكرون الأربعاء، لكنه لفت إلى أن الخروج من الأزمة بين بلدينا يتطلب وقتا وأفعالا".
 
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