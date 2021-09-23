عربي-دولي

البنتاغون: نخطط للتخلص من الأسلحة الكيميائية في 2023

Lebanon 24
23-09-2021 | 16:16
A-
A+
Doc-P-867207-637680360489339620.jpg
Doc-P-867207-637680360489339620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد البنتاغون أن الولايات المتحدة تعتزم إتمام تخلصها من الأسلحة الكيميائية عام 2023.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون برامج الحماية الكيميائية والبيولوجية براندي فان خلال ندوة عقدتها منظمة غير حكومية مختصة بالرقابة على الأسلحة يوم الخميس: "ما يخص الالتزامات المحددة بموجب التشريعات، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الموعد الأقصى المحدد، وهو الـ31 من ديسمبر 2023".

وتابعت: "الكونغرس ألزمنا بإتمام الإتلاف بحلول هذا الموعد، ولكن في الحقيقة نحن نعمل على إتمام العملية بحلول أيلول (2023) وفقا لما تحدده اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وأكدت أنه "من الضروري بالنسبة لأمننا الوطني أن نلتزم بالمواعيد القصوى"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "تواصل تحقيق التقدم" في إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، وتسعى لإتمامه "بأسرع ما يمكن" و"بالصورة الأكثر أمانا".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قامت بإتلاف 97% من ترسانتها الكيميائية حتى الآن.

يذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية دخلت حيز التنفيذ عام 1997، وتنص على ضرورة إتلاف كامل ترسانات الأسلحة الكيميائية في غضون 10 سنوات، لكن الولايات المتحدة أجلت إتمام إتلاف ترسانتها عدة مرات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-09-23
16:54 | 2021-09-23
16:45 | 2021-09-23
16:30 | 2021-09-23
16:21 | 2021-09-23
16:15 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website