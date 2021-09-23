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موسي: نرفض الديكتاتورية والحكم الفردي المطلق في تونس

Lebanon 24
23-09-2021 | 23:30
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أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي أن حزبها سيتموقع في المعارضة بعد أن كان في موقع المساندة النقدية، وذلك في تعليقها على القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

ودعت موسى في كلمة عبر "فيسبوك" الرئيس سعيد إلى تحديد مدة هذه الإجراءات وموعد إجراء الانتخابات.

وشددت على رفضها للديكتاتورية ولما وصفته بالحكم الفردي المطلق، وأوضحت أن مجلة الأحوال الشخصية والأمن القومي التونسي والحقوق والحريات وحق التعبير وحرية الصحافة والنشر، خطوط حمراء.

وبخصوص الوقفة الاحتجاجية التي من المقرر تنظيمها أمام مقر البنك المركزي يوم السبت 25 ايلول 2021 للمطالبة بحقيقة الوضعية المالية للدولة التونسية، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنه تم تأجيلها.
 
 

المصدر: روسيا اليوم
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