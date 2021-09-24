مجلس النواب الأميركي يصادق على ميزانية الدفاع

صوت أعضاء مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لصالح تمرير مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والمقدر بـ 768 مليار دولار.وصوت 316 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 113 صوتوا ضده.ويرسل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، قبل أن يتم إرساله للبيت الأبيض ليوقعه الرئيس ويصبح قانونا نافذا.وتأتي الموافقة على مشروع تفويض السنة المالية لوزارة الدفاع بالتزامن مع أزمة الانسحاب من أفغانستان.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافق مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة على مشروع قانون يؤمن مليار دولار لتمويل الدرع الصاروخية الإسرائيلية "القبة الحديدية"، بعد جدل أثير حول هذا الموضوع في بداية الأسبوع.في وقت سابق هذا الأسبوع، أثار الديموقراطيون في مجلس النواب الأميركي عاصفة من ردود الفعل الغاضبة بعدما سحبوا من مشروع قانون آخر مبلغ مليار دولار لتمويل نظام "القبة الحديدية".وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإنّ الديموقراطيين سحبوا هذا المبلغ من مشروع قانون مخصّص لتمويل الحكومة الفدرالية بعد ضغوط مارسها عليهم نواب من الجناح اليساري للحزب رفضوا أن يتمّ الربط في نصّ واحد بين القبّة الحديدية وتمويل حكومتهم.