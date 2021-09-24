توقيف زعيم الانفصاليين الكاتالونيين في إيطاليا

أوقِف، الخميس، في إيطاليا النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كاتالونيا، كارليس بوتشيمون، الذي يعيش بالمنفى في بلجيكا منذ عام 2017 بعد محاولة انفصال كاتالونيا في العام نفسه، حسبما أعلن محاميه.وكتب المحامي غونزالو بوي على تويتر "الرئيس بوتشيمون أوقِف لدى وصوله إلى سردينيا التي توجه إليها بصفته عضوا في البرلمان الأوروبي"، موضحا أن توقيفه حصل بناء على مذكرة توقيف أوروبية بتاريخ 14 أكتوبر 2019.وفي أكتوبر 2017، أجرت سلطات إقليم كاتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون آنذاك استفتاء على الاستقلال رغم حظره من قبل المحكمة الدستورية.ورغم صدور قرار قضائي بحظره، أصر بوتشيمون على إجراء استفتاء حول تقرير المصير تخللته أعمال عنف من جانب الشرطة.وردت مدريد بوضع المنطقة تحت الوصاية واعتقال القادة الانفصاليين الذين لم يفروا إلى الخارج مثل بوتشيمون.وشكلت محاولة انفصال هذا الإقليم الغني في شمال شرق إسبانيا إحدى أسوأ الأزمات السياسية التي شهدتها إسبانيا منذ سقوط ديكتاتورية فرانكو في 1975.وترفض مدريد المطلب الرئيسي للانفصاليين وهو الاتفاق على تنظيم استفتاء لتقرير المصير.ويكمن الخيار الوحيد الممكن بالنسبة لمدريد في تصويت الكاتالونيين على منح سلطات جديدة للمنطقة التي لديها بالفعل شرطة خاصة بها.والأسبوع الماضي، بدأت المفاوضات بين مدريد والانفصاليين الكاتالونيين المنقسمين بشدة بعد توقفها لمدة عام ونصف، في محاولة لإيجاد حل للأزمة في هذه المنطقة التي تزعزعت في عام 2017 بسبب محاولة الانفصال.