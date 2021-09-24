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عربي-دولي
المنفي يعلن عن مؤتمر دولي لحشد الدعم لاستقرار ليبيا
Lebanon 24
24-09-2021
|
03:00
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قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الخميس، إنه سيعقد مؤتمرا دوليا في تشرين الأول لحشد الدعم لاستقرار البلاد، محذرا من أنها تواجه "تحديات حقيقية" يمكن أن تقوض الانتخابات المقررة في كانون الأول.
وقال المنفي في كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك، إن المؤتمر يهدف إلى ضمان دعم دولي "بصورة موحدة ومتسقة" واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.
وقال: "نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسؤولية في التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول".
وينظر للانتخابات العامة التي من المقرر أن تجرى في 24 كانون الأول كوسيلة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عقد في البلاد، لكن طغت عليها نقاشات عدة حول الشرعية قد تؤدي لانهيار عملية سلام مستمرة منذ أشهر.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في نيويورك، الاثنين، إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستشارك في استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا في 12 تشرين الثاني لضمان الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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