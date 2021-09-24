عربي-دولي

بلينكن: علاقة أميركا مع الدول الخليجية وثيقة واستثنائية

Lebanon 24
24-09-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-867280-637680639341409845.jpg
Doc-P-867280-637680639341409845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة تتمتع بعلاقة وثيقة وبشكل استثنائي مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ عقود وحتى الآن.


وأضاف بلينكن قبيل لقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة هذه العلاقات للسنوات القادمة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي في بيان التزام بلاده تجاه المنطقة وإقامة علاقات مستدامة وطويلة الأمد مع جميع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد بلينكن أن الجسر الجوي الأخير إلى أفغانستان، دليل حي على كيفية قيام شركاء الولايات المتحدة الخليجيين بتقديم الدعم الحاسم في أوقات الحاجة، مضيفا أن بلاده تقدر ذلك.

وشدد على معالجة بعض التحديات التي وصفها بـ"الأكثر رعباً في العالم"، من خلال محاربة الإرهاب.

وختم وزير الخارجية الأميركي تصريحه بالقول: "اليوم نعتمد أيضًا على بعضنا البعض لمواجهة الأوبئة ومكافحة التغيرات المناخية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-09-24
06:30 | 2021-09-24
06:00 | 2021-09-24
05:54 | 2021-09-24
05:30 | 2021-09-24
05:00 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website