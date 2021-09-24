بلينكن: علاقة أميركا مع الدول الخليجية وثيقة واستثنائية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة تتمتع بعلاقة وثيقة وبشكل استثنائي مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ عقود وحتى الآن.وأضاف بلينكن قبيل لقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة هذه العلاقات للسنوات القادمة.وأكد وزير الخارجية الأميركي في بيان التزام بلاده تجاه المنطقة وإقامة علاقات مستدامة وطويلة الأمد مع جميع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد بلينكن أن الجسر الجوي الأخير إلى أفغانستان، دليل حي على كيفية قيام شركاء الولايات المتحدة الخليجيين بتقديم الدعم الحاسم في أوقات الحاجة، مضيفا أن بلاده تقدر ذلك.وشدد على معالجة بعض التحديات التي وصفها بـ"الأكثر رعباً في العالم"، من خلال محاربة الإرهاب.وختم وزير الخارجية الأميركي تصريحه بالقول: "اليوم نعتمد أيضًا على بعضنا البعض لمواجهة الأوبئة ومكافحة التغيرات المناخية".