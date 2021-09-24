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"إعلان إنهاء الحرب".. كوريا الشمالية ترد على جارتها الجنوبية

Lebanon 24
24-09-2021 | 05:00
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نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن نائب وزير الخارجية ري تاي سونغ، قوله إن دعوة كوريا الجنوبية لإنهاء رسمي للحرب الكورية سابق لأوانه، إذ لا توجد ضمانات بأن ذلك سيؤدي إلى وضع حد "للسياسة الأميركية العدائية" تجاه بيونغيانغ.
وكرر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الثلاثاء، دعوته إلى إنهاء رسمي للحرب الكورية في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واقترح أن تعلن الكوريتان ذلك إما مع الولايات المتحدة أو الولايات المتحدة والصين.
ولا تزال الكوريتان من الناحية الفنية في حالة حرب بعد انتهاء صراعهما بين عامي 1950 و1953 بوقف إطلاق النار بدلاً من معاهدة سلام.
وقال ري للوكالة: "لن يتغير شيء طالما ظلت الظروف السياسية المحيطة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دون تغيير ولم يكن هناك تحول في السياسة العدائية الأميركية".
وأضاف: "تراجع الولايات المتحدة عن سياستها المزدوجة المعايير والعدائية هو الأولوية القصوى في استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية وضمان السلام فيها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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