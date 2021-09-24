عربي-دولي

من منبر الأمم المتحدة.. رئيس أذربيجان يؤكد تسوية النزاع في قره باغ

Lebanon 24
24-09-2021 | 05:30
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أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف أنه تمت تسوية نزاع قره باغ بعد 30 عاما، حيث تمكنت بلاده من استعادة وحدة أراضيها.

وقال علييف على منبر الأمم المتحدة أثناء دورة الجمعية العامة، إن "أذربيجان قامت بتسوية النزاع الذي استمر 30 عاما، بطرق عسكرية ودبلوماسية، واستعادت وحدة أراضيها والعدالة التاريخية".

وأشار إلى أن "نزاع قره باغ أصبح من الماضي"، أن الوحدة الإدارية قره باغ الجبلية قد حلت في أذربيجان، حيث تم تحويلها إلى منطقتي قره باغ وزنغيزور الشرقية الاقتصاديتين.

وأضاف أنه لم ير ردود فعل إيجابية من قبل أرمينيا على المقترحات لتوقيع معاهدة السلام، مؤكدا استعداد باكو لإطلاق الحوار حول ترسيم الحدود والاعتراف المتبادل بسيادة ووحدة أراضي البلدين.

يذكر أنه في أعقاب آخر تصعيد عسكري في منطقة قره باغ العام الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في نوفمبر الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال بين باكو ويريفان، نص على تسليم بعض الأراضي التي يسيطر عليها الأرمن لأذربيجان.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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