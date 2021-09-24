حقيقة صورة "وقوع مقاتلين حوثيين" في قبضة القوات الحكومية اليمنية





يظهر في الصورتين المتداولتين مجموعة رجال وشبان يقفون بمحاذاة جدار، أو جالسين على الأرض في ما يشبه الزنزانة أو الغرفة الضيقة.



وجاء في التعليقات المرافقة لهذه الصور "صور أسرى الحوثي في بيحان"، المنطقة الاستراتيجية الواقعة في محافظة شبوة، والتي تربط بين محافظات شبوة ومأرب والبيضاء. في ظل استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين بهدف السيطرة على مأرب، معقل الحكومة الأخير في شمال اليمن، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورتان قيل إنهما تُظهران مقاتلين متمردين في قبضة القوات الحكومية. لكن هاتان الصورتان قديمتان.يظهر في الصورتين المتداولتين مجموعة رجال وشبان يقفون بمحاذاة جدار، أو جالسين على الأرض في ما يشبه الزنزانة أو الغرفة الضيقة.وجاء في التعليقات المرافقة لهذه الصور "صور أسرى الحوثي في بيحان"، المنطقة الاستراتيجية الواقعة في محافظة شبوة، والتي تربط بين محافظات شبوة ومأرب والبيضاء.

ويأتي ظهور هذا المنشور على موقعي فايسبوك وتويتر وعلى بعض المواقع الإلكترونية في ظل تواصل المعارك هناك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين الذين أحرزوا في الأسابيع الأخيرة تقدما في عدد من المديريات المجاورة.

لكن بحث خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس" عن الصورة الأولى، التي يظهر فيها الرجال والشبان واقفين بمحاذاة جدار، أظهر أنها منشورة منذ العام 2018 على الأقل، على مواقع إخبارية يمنية، على أنها تُظهر أسرى للمتمردين الحوثيين في قبضة القوات الحكومية.

المادة في موقع الإخباري اليمني تعود إلى عام 2018

أما الصورة الثانية، التي يظهر فيها رجال جالسون أو مستلقون على الأرض، فقد أظهر التفتيش عنها على محركات البحث أنها منشورة أيضا في العام 2018 على مواقع لوسائل إعلام عربيّة، على أنها تُظهر أسرى من المتمردين الحوثيين.