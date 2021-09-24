"طالبان" تأمل بمساعدة روسية في مكافحة تهريب المخدرات

قال ذبيح الله مجاهد، نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة، إن هذه الحكومة تعتزم القضاء على جميع طرق تهريب المخدرات من بلاده إلى الدول الأخرى.وأشار مجاهد إلى أن الحكومة الأفغانية الجديدة تأمل في مساعدة روسيا في هذا الموضوع.وأضاف ذبيح الله مجاهد: "نحن نسعى جاهدين لوقف تهريب المخدرات من أفغانستان، إلى دول أخرى. وإن شاء الله سنقوم بسد كل الطرق المؤدية لذلك".وشدد مجاهد على أن زراعة القنب في أفغانستان، تعتبر مشكلة جدية وخطيرة.وقال: "من المهم أن نعطي المزارعين بديلا عن ذلك. في هذه الأمور، يمكن للعديد من البلدان، بما في ذلك روسيا، تقديم المساعدة في القضاء على طرق التهريب".وأكد ممثل طالبان، على أن السلام والاستقرار في المنطقة، من مصلحة روسيا والدول الأخرى.وفي الوقت نفسه، أشار مجاهد إلى أنه من المهم لأفغانستان عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف تهريب الأسلحة وخروج الأموال التي يتم الحصول عليها من البلاد بطريقة غير مشروعة، وشدد على ضرورة إعادة تلك الأموال التي تم إخراجها من البلاد.