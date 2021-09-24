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عربي-دولي
استدعاء 4 مقربين من ترامب بشأن أحداث الكابيتول
Lebanon 24
24-09-2021
|
03:35
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استدعت لجنة في الكونغرس الأميركي 4 أشخاص مقربين من الرئيس السابق دونالد ترامب، للشهادة حول ما قاله وما فعله يوم اقتحم مثيرو شغب مبنى الكابيتول يوم 6 كانون الثاني الماضي.
ولجنة التحقيق الخاصة هذه التي يسيطر عليها الديمقراطيون والتي وصفها ترامب بأنها متحيزة، مهتمة خصوصاً بمارك ميدوز، مسؤول موظفي إدارة ترامب في ذلك الوقت.
وكتب النائب الديمقراطي بيني تومسون الذي يترأس اللجنة في رسالة إلى ميدوز: "يبدو أنك كنت مع الرئيس ترامب أو قربه في 6 يناير، وكانت لديك اتصالات مع الرئيس (السابق) وآخرين في ذلك اليوم بشأن الأحداث في مبنى الكابيتول، وأنك شاهد على نشاطات ذلك اليوم".
ويعتقد أن دان سكافينو، أحد مستشاري ترامب المقربين الذين تم استدعاؤهم، كان مع ترامب في 5 يناير خلال مناقشة حول طريقة إقناع أعضاء الكونغرس بعدم المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.
ومن بين شركاء ترامب الآخرين الذين استدعتهم اللجنة، ستيف بانون وكاشياب باتيل. ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، وتريد اللجنة من هؤلاء الأربعة تقديم مجموعة من الوثائق بحلول 7 تشرين الأول والإدلاء بشهادتهم أمام الكونغرس في الأسبوع التالي.
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