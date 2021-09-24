عربي-دولي

رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ ما زالت تترك باب الحوار مفتوحاً

Lebanon 24
24-09-2021 | 15:00
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قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إنه "يبدو أن كوريا الشمالية لا زالت تترك باب الحوار مفتوحا"، واصفا الاستفزازات الصاروخية الأخيرة من قبلها بأنها "إثارة للتوتر على مستوى منخفض".

وفي إيجاز صحفي وهو على متن الطائرة الرئاسية، في طريق عودته إلى سيئول يوم الخميس، بعد زيارة إلى نيويورك وهاواي استمرت 5 أيام، قال: "لم تستجب كوريا الشمالية بعد لعرض الحوار بمبادرة كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، غير أنني لا أعتقد أنها اغلقت باب الحوار".

وأضاف مون أن كوريا الشمالية لا تزال ملتزمة بتعليق التجارب النووية واختبارات الصواريخ العابرة للقارات الذي وعدت به سابقا، على الرغم من أنها قامت بإطلاق صواريخ مؤخرا، ولكنها تثير التوتر على درجة منخفضة" حتى لا تؤدي الأوضاع الجديدة إلى تراجع الجانب الأمريكي عن الحوار معها.

وتابع: "يبدو أن كوريا الشمالية تدرس عدة جوانب تاركة الباب مفتوحا للحوار".
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