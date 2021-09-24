الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيرات حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس أن الدفاعات السعودية دمرت ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات الحوثي باتجاه المملكة.

وقال التحالف ، في بيان صحفي، اليوم، إن "هناك تصعيداً حوثياً متعمداً لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود"، مشيراً إلى أنّ "كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي".

وأضاف:"نتابع النشاط الحوثي العدائي وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته قوات الحوثي باتجاه جازان، (جنوب غرب) المملكة.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف عرضت لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين يتبعان للحوثيين مساء الاثنين الماضي في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن.

وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، تزامناً مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، عن طريق المبعوث الأممي الجديد هانز جرودنبرج.