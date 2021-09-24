غلوبال فاير باور: هذه أقوى الدول التي تملك غواصات.. بينها دولتان عربيتان

نشر موقع "سبوتنيك" تقريراً تحت عنوان: "غلوبال فاير باور: مصر والجزائر من أقوى دول العالم التي تمتلك غواصات"، أشار فيه الى أنّه أظهرت بيانات موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية، أن مصر والجزائر من أقوى دول العالم التي تمتلك أسطول غواصات.

وحسب القائمة المنشورة على موقع "غلوبال فاير باور"، جاءت الجزائر في المركز الـ 15 وتلتها مصر في المركز الـ 16 وتمتلك كل منهما 8 غواصات.في حين احتلت الصين الصدارة عالميا، حيث تمتلك 79 غواصة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 68 غواصة، ثم روسيا 64 غواصة.

ثم كوريا الشمالية 36 غواصة، إيران 29، كوريا الجنوبية 22، اليابان 20، الهند 17، تركيا 12. وبعدهم كولوبيا واليونان وبريطانيا وتمتلك كل منهم 11 غواصة، وفرنسا 10، وباكستان 9.

بينما تمتلك كل من أستراليا والبرازيل وألمانيا والنرويج وفييتنام 6 غواصات، إندونيسيا والبيرو والسويد 5، أذربيجان وكندا والشيلي وتايوان 4، بولندا وجنوب أفريقيا 3.

في حين تمتلك الأرجنتين وبنغلاديش والإكوادور وماليزيا والبرتغال وإسبانيا وفنزويلا 2، ميانمار غواصة واحدة.

وأشار الموقع أن الجيوش تستخدم الغواصات لدعم عمليات القوات الخاصة وأعمال الاستطلاع، كما أن الغواصة الهجومية الحديثة قادرة على هجوم بحري وبري من خلال الوسائل التقليدية والنووية، ولكنها في المقام الأول تستخدم كعنصر رادع في المياه الإقليمية.



وأوضح الموقع أن القائمة التي نشرها لا تعتمد في تقييمها على التمييز بين الأنواع التي تعمل بالطاقة النووية والديزل والكهرباء ولا تأخذ في الاعتبار تصنيف الغواصات (الهجوم التقليدي والهجوم النووي) والعمر وجودة البناء.