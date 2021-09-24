سفير إيران في العراق: الجولة الرابعة من المباحثات مع السعودية ستعقد في بغداد

أعلن سفير إيران في العراق إيرج مسجدي إحراز تقدم في المحادثات الإيرانية السعودية، مشيرا إلى اهتمام الجانبين بالحوار، وإتمام هذه المحادثات.وقال مسجدي إن الجولة الرابعة من المباحثات مع السعودية ستعقد في بغداد، معربا عن أمله في أن تتقدم بشكل بناء.ولفت إلى أن المباحثات مع السعودية تسير على قدم وساق، آملا في التوصل لنتائج مؤكدة سيتم الإعلان عنها، مشيدا بالدور العراقي الناجح على مستوى المنطقة.