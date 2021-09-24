عربي-دولي

سفير إيران في العراق: الجولة الرابعة من المباحثات مع السعودية ستعقد في بغداد

Lebanon 24
24-09-2021 | 14:45
A-
A+
Doc-P-867592-637681117319303053.jpg
Doc-P-867592-637681117319303053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن سفير إيران في العراق إيرج مسجدي إحراز تقدم في المحادثات الإيرانية السعودية، مشيرا إلى اهتمام الجانبين بالحوار، وإتمام هذه المحادثات.

وقال مسجدي إن الجولة الرابعة من المباحثات مع السعودية ستعقد في بغداد، معربا عن أمله في أن تتقدم بشكل بناء.

ولفت إلى أن المباحثات مع السعودية تسير على قدم وساق، آملا في التوصل لنتائج مؤكدة سيتم الإعلان عنها، مشيدا بالدور العراقي الناجح على مستوى المنطقة.



تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2021-09-24
16:54 | 2021-09-24
16:45 | 2021-09-24
16:35 | 2021-09-24
16:30 | 2021-09-24
16:15 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website