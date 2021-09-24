أردوغان يشنّ هجوماً حاداً على بايدن.. هذا ما قاله

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة شهدت تطورات سلبية غير مسبوقة منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مقاليد الحكم.

واتهم أردوغان في تصريحات أدلى بها للصحفيين في اسطنبول اليوم الجمعة إدارة بايدن بدعم "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، قائلا إن الولايات المتحدة حاليا "تدعم التنظيمات الإرهابية بشتى أنواع الأسلحة والعربات والمعدات أكثر بكثير مما كان متوقعا في الوقت الذي ينبغي عليها أن تكافح تلك التنظيمات".وأقر الرئيس التركي بأن الوضع الذي وصلت إليه العلاقات مع واشنطن "غير مأمول"، مشددا على ضرورة أن تكون العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف الناتو "في وضع غير الذي هي عليه الآن".وقال: "علينا التعبير عن ذلك، لأنني (على عكس إدارة بايدن) لم أر مثل هذه المواقف مع أي من القادة السابقين في أمريكا".وشدد على أن تركيا مضطرة إلى إطلاع الرأي العام العالمي على هذه المشكلة "عندما تقدم دولة عضو في الناتو على مواقف كهذه".