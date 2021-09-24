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عربي-دولي
الإليزيه: جونسون عرض على ماكرون استئناف التعاون بعد أزمة الغواصات
Lebanon 24
24-09-2021
|
15:45
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أكد قصر الإليزيه أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "استئناف التعاون" بين بلديهما على خلفية "أزمة الغواصات" التي أضرت بعلاقاتهما.
وذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أن جونسون، في مكالمة هاتفية جرت بينه وماكرون صباح اليوم الجمعة بمبادرة من الجانب البريطاني، أعرب عن "نيته استئناف التعاون بين فرنسا والمملكة المتحدة وفقا للقيم والمصالح المشتركة منها المناخ ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ ومكافحة الإرهاب وغير ذلك".
بدوره، قال ماكرون، حسب البيان، إنه "في انتظار مقترحات" من قبل رئيس الحكومة البريطانية.
ويأتي ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي اندلعت مؤخرا بين فرنسا من جانب وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر.
جاءت هذه الأزمة نتيجة إلغاء أستراليا صفقة غواصات مع فرنسا، وإبرامها صفقة ثلاثية جديدة للتعاون في المجال الدفاعي مع الولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع باريس إلى استدعاء سفيريها من كانبيرا وواشنطن في إجراء غير مسبوق.
وأجرى ماكرون قبل يومين مكالمة مع نظيره الأميركي جو بايدن اتفقا خلالها على إطلاق عملية مشاورات معمقة لاستئناف الثقة بين باريس وواشنطن.
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