عربي-دولي

إسرائيل تقرّ تعديلات أمنية في سجن "جلبوع" بملايين الدولارات

Lebanon 24
24-09-2021 | 16:54
A-
A+
Doc-P-867597-637681122178064149.jpg
Doc-P-867597-637681122178064149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت القناة 12 العبرية، أن السلطات الإسرائيلية قررت إجراء تحسينات وتعديلات في سجن "جلبوع" بتكلفة تصل إلى37 مليون شيكل.

وتهدف التحسينات والتعديلات التي قررتها إسرائيل في سجن "جلبوع"، لمنع الأسرى من حفر أنفاق جديدة والهروب عبرها بعد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الـ6 قبل أسابيع.

وأضافت القناة العبرية أنه "سيجري ضخ باطون في الفراغات الموجودة أسفل غرف سجن "جلبوع" وذلك باستخدام طريقة قام الجيش الإسرائيلي بتطويرها للتعامل مع أنفاق المقاومة، وقد قامت فرق هندسية بإجراء عمليات فحص في السجن بعد أيام من هروب الأسرى بهدف العثور على الثغرات الهندسية في المبنى".

وبحسب القناة فإن خطة تعديل السجن تشمل بناء جدار إضافي حوله، وكذلك سيجري تركيب منظومات تكنولوجية متطورة لرصد أي محاولات هروب إضافية.

ووفق القناة العبرية فإن "هناك وسائل جديدة وخروقات جديدة للهروب ولكن الامتحان الحقيقي هو إمكانية الكشف عن هذه الخروقات قبل عملية الهروب القادمة".

وفي حادث أثار استنفارا عاما في إسرائيل، فر 6 أسرى فلسطينيين يوم 6 أيلول من سجن "جلبوع" عبر نفق لكن السلطات الإسرائيلية ألقت لاحقا القبض على 4 منهم وهم يعقوب قادري ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة، وبعد أسبوعين ألقت القبض على آخر أسيرين هما أيهم كممجي ومناضل نفيعات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2021-09-24
16:45 | 2021-09-24
16:35 | 2021-09-24
16:30 | 2021-09-24
16:15 | 2021-09-24
15:52 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website