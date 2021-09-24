غانتس: جيش إسرائيل يجب أن يبقى الأقوى في المنطقة

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على متانة العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، عقب مصادقة مجلس النواب الأميركي على تخصيص مليار دولار إلى تل أبيب لتمويل منظومة "القبة الحديدية".وصرح غانتس أثناء فعالية أقيمت مساء أمس الخميس بأن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة مبني على روابط عميقة بين الأجهزة الأمنية استنادا إلى المصالح الأمنية والقيم المشتركة، مضيفا: "هذا ما كان وسيظل إلى الأبد".وأعرب الوزير عن قناعته بأنه "ليس بإمكان أي شيء تقويض العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة".وتابع: "من الجنوب والشمال والشرق، ومن القريب والبعيد يواصل أعداؤنا محاولاتهم للإضرار بنا.. ولذلك يجب علينا مواصلة تعزيز أمننا وتعزيز تحالفاتنا مع الجاليات اليهودية ودول العالم، بالدرجة الأولى أفضل صديقة لنا الولايات المتحدة".وشدد غانتس في الوقت نفسه، على ضرورة أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على مكانته كأقوى جيش في المنطقة.وصادق مجلس النواب الأميركي أمس بالأغلبية على مشروع قرار منفصل يقضي بتخصيص مليار دولار إلى إسرائيل لصيانة "القبة الحديدية" وتجديد ذخائرها.وجاء ذلك بعد أن وافقت القيادة الديمقراطية في مجلس النواب تحت ضغوط مجموعة من المشرعات الديمقراطيات التقدميات على شطب هذا المبلغ من مشروع قانون مخصصات الدفاع لعام 2022.