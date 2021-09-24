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بيسكوف: العقوبات الأميركية ضد الروس ستبدد الأمل في الحوار

Lebanon 24
24-09-2021 | 13:42
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد الروس من شأنه أن يقوض "روح القمة" في جنيف، ويبدد آمال استئناف الحوار.

وأضاف ممثل الكرملين: "على الأرجح، ليس من شأننا تقديم أي تنبؤات. من الواضح أن تطلعات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات مختلفة، لا تزال قوية ولم تضعف لكن لا يزال يتعين على مشروع القانون هذا أن يمر بعدة عمليات، وبعد ذلك سيظهر السؤال: هل أنصت الإدارة الأميركية لهذه التوصيات".

ووفقا له، تخاطر واشنطن بشطب "حتى الآمال المتواضعة" لاستعادة الحوار الجوهري الذي ظهر بعد الاجتماع الصيفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

في وقت سابق، اعتمد مجلس النواب بالكونغرس الأميركي ميزانية الدفاع، التي تتضمن تشديد العقوبات على روسيا، وقد صوت 316 شخصاً لصالح الميزانية مقابل معارضة 113 شخصاً.

وتتضمن الوثيقة توسيع القيود المفروضة على الديون السيادية لروسيا، وإمكانية فرض عقوبات شخصية ضد قائمة كاملة من المسؤولين، وكذلك على تدابير جديدة ضد مشروع "السيل الشمالي-2".
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