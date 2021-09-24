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عربي-دولي
الأمم المتحدة تحث جيران بيلاروس على حماية طالبي اللجوء
Lebanon 24
24-09-2021
|
16:15
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دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة الدول المجاورة لبيلاروس إلى حماية طالبي اللجوء.
وجاءت الدعوة بعد وفاة 4 أشخاص قرب الحدود البولندية هذا الأسبوع وسط تصاعد الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
وقالت باشيليت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن "سلطات بيلاروس قمعت الحريات الأساسية باعتقال نشطاء وصحفيين بناء على اتهامات تبدو ذات دوافع سياسية".
وأضافت "اغتنم هذه الفرصة لتذكير جميع الحكومات بأنه ينبغي بموجب القانون الدولي عدم منع أي شخص من طلب اللجوء أو غيره من أشكال الحماية الدولية".
وأشارت إلى أنه يحق للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الحصول على طعام وماء ورعاية طبية ويجب فحص أي طلبات لجوء على حدا.
واتهمت بولندا وليتوانيا والاتحاد الأوروبي بيلاروس بـ"تشجيع المهاجرين ومعظمهم من العراق وأفغانستان على عبور الحدود من أجل الضغط على الاتحاد بسبب العقوبات التي فرضتها بروكسل عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".
وفي سياق متصل، قال مسؤولون بولنديون يوم الاثنين إن 3 أشخاص لقوا حتفهم بعد عبورهم الحدود من بيلاروس إلى بولندا، بينما توفي رابع داخل بيلاروس. ولم تذكر السلطات على الجانبين سبب الوفاة.
وأبلغ حرس الحدود البولنديون يوم الجمعة عن وفاة خامسة وهو عراقي ربما بسبب نوبة قلبية في المنطقة الحدودية.
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